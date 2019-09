Inserto Lavoro, maxi concorso al ministero Beni culturali

Il sogno del posto a tempo indeterminato si può realizzare con il nuovo concorso pubblico al ministero per i Beni e le attività culturali. Sono 1.052 i posti messi a bando negli uffici Mibac nelle regioni con il profilo professionale non dirigenziale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza. In Abruzzo i posti sono trenta. Se ne parla nell'inserto Lavoro in edicola martedì 3 settembre. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di occupazione in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

