Inserto Lavoro, maxi concorso per funzionari giudiziari

Funzionari a tempo indeterminato nelle sede degli uffici giudiziari, anche in Abruzzo, in particolare all’Aquila, Pescara, e nel distretto di Chieti con Lanciano e Vasto. E’ il maxi concorso pubblico indetto dal ministero della Giustizia per la copertura di 2mila 329 posti, per lo più personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nel ruolo di funzionario. Se ne parla nell'inserto lavoro in edicola mertedì 30 luglio. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo,Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

