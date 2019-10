Inserto Lavoro, ultime ore per il concorsone da 1514 posti

Ultime ore per candidarsi al concorsone, 1.514 posti con contratto a tempo indeterminato nel settore pubblico. Scade venerdì 11 ottobre il termine per presentare le domande. Si tratta del progetto Ripam (Commissione Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni) rivolto a candidati laureati e finalizzato al reclutamento di personale non dirigenziale al ministero del Lavoro, all’Inail e all’Inl. Se ne parla nell'inserto Lavoro in edicola martedì 8 ottobre. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo,Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

