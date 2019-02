L'Abruzzo conquista la Cnn: ecco i 10 motivi per visitarlo

PESCARA. L’Abruzzo torna sotto l’attenzione internazionale. Questa volta grazie all’interessamento della Cnn, l'emittente televisiva americana che nell’articolo “10 reasons to visit Abruzzo, Italy’s new hot destination” di qualche giorno fa su CnnTravel.com del 15 febbraio (GUARDA QUI L'ARTICOLO), suggerisce la nostra regione come “nuova destinazione emergente” elencando anche i 10 motivi che dovrebbero convincere turisti di tutto il mondo a scegliere la “regione verde d’Europa” per le proprie vacanze.

L'articolo è a firma di Maria Pasquale, giornalista e blogger autoaustraliana da genitori abruzzesi: “L’Abruzzo ha sempre attirato visitatori grazie alla sua invidiabile stagione delle nevi, ma fino a poco tempo fa la maggioranza era europea. Ora la regione, un mondo lontano dall’Italia moderna, potrebbe essere sull’orlo di un boom del turismo internazionale. Con il numero di viaggiatori in arrivo in aumento nel paese, i visitatori sono sempre più alla ricerca di destinazioni regionali meno note e sconosciute – e l’Abruzzo ha tutto. Ciò include i laghi, la costa adriatica, i parchi nazionali, le imponenti catene montuose, i siti patrimonio dell’Unesco, alcune delle più belle città medievali del paese e una cucina eclettica e varia che cambia dalla spiaggia alla montagna”. Nell'articolo viene ricordato il progetto turistico ("riuscitissimo") della Transiberiana d’Italia, e si fa riferimento a un altro progetto: quello dell'itinerario ciclo pedonale Tratturo Regio tra L'Aquila e Foggia e descritto come "svolta turistica".

Ma ecco i dieci motivi per i quali la Cnn ritiene che si debba visitare l'Abruzzo: cucina di qualità, corsi di cucina, vino di fama mondiale, spiagge idilliache, bellissimi laghi e sorgenti naturali, spettacolari piste da sci e da trekking, città medievali preservate, confetti italiani, migliori ristoranti, la Costa dei Trabocchi