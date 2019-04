L'inserto Lavoro con le assunzioni nella Sanità in Abruzzo

PESCARA. Torna puntuale gratis in edicola martedì 23 aprile l'inserto Lavoro con il quotidiano Il Centro. In copertina le opportunità per operatori sanitari, medici e assistenti sociali nella sanità pubblica in Abruzzo grazie ai bandi della Asl di Teramo e dell'Inps. Fra le richieste di lavoro da segnalare quelle per sviluppatori software e di personale per confezioni in Abruzzo, di personale per ristorante e nella formazione professionale a Pescara e di magazzinieri per supermercato a Pescara e Lanciano. Sono 54 in Abruzzo i posti per Navigator, i profili che dovranno supportare i beneficiari del reddito di cittadinanza. Spazio poi ai concorsi pubblici (agenti di polizia municipali, impiegati, ricercatori in Abruzzo) e alle offerte per italiani all'estero. Due pagine infine sulle richieste nei Centri per l'impiego di tutta la regione.