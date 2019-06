L'inserto Lavoro in edicola gratis con Il Centro

PESCARA. Torna puntuale in edicola l'inserto Lavoro del Centro, domani (martedì) gratis insieme al quotidiano. Con una novità: una pagina in più per poter accogliere tutte le richieste che arrivano in questo periodo dai Centri per l'impiego dell'Abruzzo: receptionist, camerieri, aiuto cuochi, operai, centralinisti alla Asl, motoristi, agenti immobiliari ecc. La copertina è dedicata alle opportunità nel fotovoltaico e nel settore del trasporto cibo in Abruzzo. E poi i concorsi pubblici in Enti e Comuni, i segretari didattici nelle Università e le richieste per italiani all'estero.