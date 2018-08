Legge elettorale, alta tensione prima del Consiglio delle 15

L'AQUILA. Salta la legge sull’urbanistica, rinviata alla prossima amministrazione l’agenzia regionale per la Protezione civile. Rottura pressoché assoluta sulla riforma della legge elettorale. Partono in salita i lavori dell’ultimo Consiglio regionale dell’era D’Alfonso. Questa mattina, la riunione della commissione statuto che stava esaminando la nuova legge elettorale è stata sospesa e solo pochi fa è ricominciata ma, a meno di ricuciture in extremis, sembra ardua l’ipotesi di riannodare i fili di un’intesa tra Pd e Forza Italia. Gli azzurri hanno presentato circa 500 emendamenti, il M5s 51 solo sul primo articolo della nuova legge. L'assemblea regionale resta convocata alle ore 15.

@RIPRODUZIONE RISERVATA