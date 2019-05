Maltempo, Marsilio firma 69 convenzioni per i danni del 2017

PESCARA. Progetti pronti al via per 62 milioni di euro. Parliamo qui degli interventi che si sono resi necessari per riparare i danni del maltempo nel 2017 in Abruzzo. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha firmato, a Pescara, 69 convenzioni con 67 sindaci e due Province (Chieti e Pescara). Si tratta della prima annualità dei 202 milioni di euro totali, su tre anni, delle risorse assegnate all'Abruzzo per gli interventi urgenti a seguito dei fenomeni che hanno colpito il territorio abruzzese nella seconda decade del gennaio 2017. Si tratta di risorse relative ai danni al patrimonio pubblico rispetto alle quali sono stati individuati progetti già cantierabili. Entro il 30 settembre prossimo, le gare d'appalto dovranno essere completate e i contratti sottoscritti.

Ecco l'elenco dei 69 enti locali beneficiari dei fondi relativi alla prima annualità di 62 milioni di euro per i quali oggi il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha firmato le convenzioni: Atessa, Montenerodomo, Bellante, Monteodorisio, Bolognano, Montesilvano, Bomba, Mosciano Sant'Angelo, Canzano, Moscufo, Carpineto Sinello, Mozzagrogna, Casacanditella, Pacentro, Casalanguida, Palmoli, Castellalto, Penna Sant'Andrea, Castiglione a Casauria, Pennapiedimonte, Castiglione Messer Marino, Penne, Castilenti, Pescosansonesco, Cellino Attanasio, Pianella Chieti, Picciano, Civitaluparella, Pietranico, Civitaquana, Rivisondoli, Civitella Casanova, Roccaspinalveti, Civitella Messer Raimondo, Rosciano, Collecorvino, San Giovanni Teatino, Colledimezzo, San Martino sulla Marrucina, Corvara, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Dogliola, Tollo, Elice, Tornareccio, Fallo, Torrevecchia Teatina, Fara Filiorum Petri, Tufillo Francavilla al Mare, Turrivalignani, Frisa, Vacri, Gessopalena, Villa Celiera, Goriano Sicoli, Villamagna, Guilmi, Castiglione Messer Raimondo, Lentella, Cappelle sul Tavo, Manoppello, Vasto, Miglianico, Provincia di Pescara, Montazzoli, Montefino e Provincia di Chieti.