Maltempo: stop ai Tir, e la Sevel sospende la produzione

PESCARA. Autostrade vietate ai Tir in Abruzzo. Dopo quello della prefettura dell'Aquila, arriva anche il divieto della prefettura di Pescara. Con il probabile blocco a nord e a sud della provincia di Pescara lungo l'A14 e le altre strade nel caso in cui la situazione dovesse essere ritenuta pericolosa dalla polizia stradale. I divieti valgono fino alle ore 24 di domani _ venerdì 4 gennaio _ (salvo proroghe) sull'intero sistema viario della provincia di Pescara e di quella dell'Aquila per i mezzi con peso uguale o superiore a 7,5 tonnellate. Il divieto non vale per i mezzi pesanti che trasportano merci deteriorabili. Per quanto riguarda la provincia di Teramo, la Prefettura ha preparato un'ordinanza simile con tuttavia una deroga: rimettendo alla polizia stradale la decisione di applicare il divieto nel caso in cui la situazione meteo peggiorasse.

STOP DELLA SEVEL. La neve ferma anche due turni produttivi alla Sevel di Atessa _ la fabbrica più grande d'Abruzzo con 6mila operai _ e il suo indotto. Troppe, secondo l'azienda, le difficoltà lavorative dovute all'arrivo dei mezzi pesanti con i pezzi di ricambio, a seguito delle ordinanze prefettizie di Chieti e province limitrofe, e alta l'impossibilità di molti lavoratori a raggiungere con i pulman e auto private lo stabilimento che produce i furgoni Ducato. La decisione è stata comunicata ai rappresentanti sindacali della Rsa. Lo stop produttivo vale per il terzo turno di oggi, giovedì, a partire alla ore 22, e per quello di domattina (venerdì 4 gennaio), che inizia alle ore 6 fino alle 14,15. Tua (Azienda unica di trasporti in Abruzzo) fa sapere di aver pertanto sospeso le corse Sevel per gli orari in cui la fabbrica è chiusa.

ALLERTA METEO GIALLA. Intanto il Dipartimento della Protezione civile nazionale ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse che integra ed estende quelli diffusi nei giorni precedenti. Previste nuove nevicate su Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, fino a livello del mare, I fenomeni meteo possono determinare criticità idrogeologiche e idrauliche. La Protezione civile ha pertanto valutato per la giornata di venerdì 4 gennaio, l'allerta gialla sull'Abruzzo (criticità ordinaria).

TRENI. Il Gruppo FS Italiane ha predisposto anche per la giornata di domani, 4 gennaio, la fase di emergenza lieve dei Piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Molise, Campania. Puglia e Basilicata. Questo vuol dire che a causa della presenza di nevicate e gelate, aggravate dal forte vento, a carattere di burrasca, che potrebbe peggiorare la situazione con particolari accumuli di neve, i treni regionali sono garantiti mediamente del 70 per cento. Queste le linee interessate dall'emergenza neve: Ancona – Porto d’Ascoli/Ascoli; Ancona – Pescara; Pescara – Sulmona; Pescara – Termoli; Giulianova – Teramo; Sulmona – Terni – L’Aquila; Avezzano – Sulmona; Venafro – Campobasso; Foggia – Termoli; Foggia – Bari – Lecce.

Il Gruppo Fs ha infine attivato il numero verde gratuito 800 892021