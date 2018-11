Martedì flash mob dei giornalisti in piazza Italia

PESCARA. Giù le mani dall'informazione. Anche il sindacato dei giornalisti abruzzesi organizzerà per martedì mattina, davanti alla prefettura di Pescara, un flash mob per la libertà di stampa a cui sono invitati a partecipare non solo tutti i colleghi, ma anche associazioni ed esponenti della società civile, che hanno a cuore un diritto fondamentale, quello dei cittadini a essere informati. "La catena di offese che esponenti del governo rivolgono da mesi, indistintamente, a tutta la nostra categoria professionale" sottolinea il segretario Sga, Ezio Cerasi , "è il segnale di un fastidio nei confronti di ogni libertà, offende donne e uomini del nostro Paese, la loro capacità di scegliere, di riflettere su temi e problemi, di distinguere. Per questo vorremmo accanto a noi soprattutto i cittadini, coloro che ancora credono nei valori costituzionali e nell'informazione vera, quella che approfondisce la realtà quotidiana, quella che porta allo scoperto mafie, tangenti e malaffare. Quella che dà voce e illumina realtà sociali spesso dimenticate". L'appuntamento è per martedì 13 novembre, dalle 12 alle 13, in piazza Italia, a Pescara.