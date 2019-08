Mille posti con Amazon nell'inserto Lavoro

Amazon assume in Italia anche nel 2019. Il colosso americano del commercio elettronico sta portando avanti un programma di crescita nel nostro Paese che produrrà numerosi contratti a tempo indeterminato entro fine anno. Sono mille le nuove risorse che entreranno in azienda. Gli inserimenti riguarderanno soprattutto i centri distribuzione e smistamento del Gruppo, sia di nuova apertura che già operativi, in Emilia Romagna, Lazio, Lombardia e Piemonte. Di questo si parla nell'inserto Lavoro del martedì in edicola, gratis per i lettori del Centro, oltre alle centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero.

