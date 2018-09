Nell'inserto Lavoro nuove opportunità nelle Ferrovie, automobili e ristoranti

PESCARA. I profili più ricercati, le richieste delle aziende, di grossi gruppi, i concorsi pubblici, le selezioni in corso. Tutto questo è nell'inserto Lavoro del Centro, l'appuntamento del martedì gratis con il giornale in edicola. In copertina, nuove opportunità di occupazione nelle Ferrovie, automobili e ristoranti. E ancora: medici, ricercatori, impiegati nelle Asl e università abruzzesi. In vetrina, esperti di marketing oltre a 124 posti nei Centri per l'impiego abruzzesi per camionisti, badanti, pizzaioli e le offerte per italiani all'estero.