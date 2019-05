Non c'è solo il Traforo, da lunedì 20 lungo stop di Bussi e Tornimparte

PESCARA. Il ministero delle Infrastrutture (Mit) ha convocato per martedì un incontro con la concessionaria autostradale (A24 e A25) Strada dei Parchi (SdP) del Gruppo Toto per affrontare il nodo della chiusura del traforo del Gran Sasso, che la società vorrebbe fare scattare dalla prossima domenica 19 maggio.

L'incontro _ ma il vicepresidente di Strada dei Parchi ha detto che c'è un appuntamento fissato per domani lunedì 13 maggio _ dovrebbe servire ad evitare la chiusura che, secondo quanto ribadiscono dal Mit, rappresenterebbe una «procurata interruzione di pubblico servizio che equivarrebbe a un inadempimento» grave da parte della società, concessionaria delle autostrada A24 e A25, che potrebbe portare alla «revoca immediata della concessione», evocata ieri dal sottosegretario M5S Gianluca Vacca.

Ma all'orizzonte spuntano altre chiusure. Lo annuncia sempre Strada dei Parchi, questa volta sul proprio sito. Il primo stop è di 40 giorni e riguarda i caselli di Bussi/Popoli. SdP scrive che a causa di urgenti lavori di manutenzione, chiudono le rampe di entrata in autostrada dello svincolo di Bussi/Popoli dal 20 maggio (il giorno dopo lo stop al Traforo del Gran Sasso) al 30 giugno sia in direzione Pescara/interconnessione A14 che in direzione RM/AQ/TE. Di conseguenza il traffico è dirottato sulla Tiburtina: chi proviene da Pescara deve uscire allo svincolo di Torre de' Passeri; chi arriva da Roma può uscire allo Svincolo di Pratola Peligna. In sostanza chi da Pescara deve raggiungere L'Aquila si deve accollare una ventina di km in più (andata e ritorno) con la speranza di non incontrare traffico sulla Tiburtina a causa del passaggio dei mezzi pesanti. L'alternativa, quella cioé di passare per Teramo e quindi per il Traforo, non esisterebbe a causa della contemporanea chiusura del tunnel da parte di SdP con deviazione del traffico sulle Capannelle.

L'altro stop riguarda lo svincolo di Tornimparte sempre sull'A25 - "per urgenti ed improcrastinabili lavori di manutenzione" - è questa volta per 4 mesi: sempre da lunedì 20 maggio e fino al 30 novembre. In pratica per tutta l'estate, l'autunno e i primi giorni del prossimo inverno chi deve arrivare a Tornimparte deve arrivare fino allo svincolo di L’Aquila Ovest e percorrere successivamente la viabilità ordinaria (SS17 e SP1 Amiternina). Addirittura Sdp consiglia a coloro che provengono da L’Aquila Ovest, e che sono diretti a Tornimparte, di non usufruire dell’autostrada A24. (a.mo.)