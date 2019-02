Nuova giunta, Salvini stoppa Forza Italia: la pazienza ha un limite / VIDEO

PESCARA. "La paziena ha un limite". E Salvini dimostra di averla esaurita con Forza Italia in Abruzzo. Il leader della Lega lo dice in tv nella trasmissione "Quarta Repubblica" aprendo volutamente e forzatamente, tanta era la voglia di dichiararlo, apre una parentesi fra i commenti sul voto in Sardegna. "Ogni riferimento a Forza Italia è puramente casuale", sottolinea alludendo al braccio di ferro con gli "azzurri" del coordinatore Nazario Pagano che rivendicano due posti da assessore (confidando sui voti presi da Forza Italia, sulla storia del partito in Abruzzo e sull'autorevolezza dei consiglieri eletti) di fronte invece allo stop della Lega che da parte sua vuole quattro poltrone e la presidenza del Consiglio regionale. In mezzo a questo braccio di ferro c'è poi il presidente Marco Marsilio (Fratelli d'Italia) che della Scoccia in giunta non vuole sentir parlare (almeno per ora).

Salvini, confortato anche dai risultati della Sardegna, coglie al volo l'occasione e mostra i muscoli a Pagano e Forza Italia: "Non è possibile che in Abruzzo si stia perdendo tempo perché qualche partito sta litigando per un assessore in più o meno... Gli abruzzesi meritano una giunta che cominci a lavorare domani mattina". Un colpo da ko. Eppure ieri mattina al passaggio dell consegne tra il governatore pro tempore uscente Giovanni Lolli e Marsilio quest'aria di tempesta non si respirava affatto con tutti gli scudieri del centrodestra ben allineati sulle poltrone di prima fila. Ma forse si aspettavano anche loro qualcosa. In silenzio.