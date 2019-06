Operai acrobati e personale per hotel in Abruzzo

PESCARA. Operai acrobati e personale per l'estate sono le offerte in Abruzzo che conquistano la copertina dell'inserto Lavoro in edicola domani gratis con Il Centro. Otto pagine con le principali richieste da parte di aziende, istituti, enti, cooperative, i profili più cercati, i concorsi pubblici, i posti da coprire tramite i Centri per l'impiego di tutta la regione e le occasioni per italiani all'estero.

A Pescara sono richiesti impiegati e commessi in profumerie e negozi di ottica; personale nei discounti in Abruzzo, promoter nei centri commerciali di Teramo, Chieti e Pescara, personale nel settore digitale all'Aquila. All'estero c'è una forte richiesta di tecnici e informatici (Londra e Tallin) e di infermieri nelle cliniche tedesche. Nei Centri per l'impiego infine sono 157 posti in tutta la regione: dall'elettricista alla segretaria, geometri e autotrasportatori.