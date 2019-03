Ora della Terra, ecco dove si spengono le luci domani

PESCARA. Per l'Ora della Terra sabato 30 marzo il Wwf organizza attività plastic-free con volontari per liberare le spiagge da plastica e rifiuti. «La pulizia» spiega Luciano Di Tizio, delegato Wwf Abruzzo, «avviene a mano per evitare di danneggiare la vegetazione litoranea e i nidi di fratino, in queste settimane già presenti, ma anche per selezionare il materiale, portando via plastica e rifiuti e lasciando rami e alghe che forniscono rifugio e alimentazione alla microfauna». A Martinscuro (Teramo) appuntamento alle 9, stabilimento La rosa blu; a Roseto degli Abruzzi (Teramo) ore 9.30 stabilimento Lido d'Abruzzo; a Pescara ore 9 ingresso lato mare Lega Navale; a San Vito Chietino (Chieti) ore 10 molo lungomare di Gualdo. «L'Ora della Terra è un grande segnale di attivazione contro i cambiamenti climatici» dice Dante Caserta, vicepresidente Wwf Italia, «invitiamo gli abruzzesi ad aderire alle iniziative su www.oradellaterra.org, anche spegnendo simbolicamente le luci di casa dalle 20.30 alle 21.30». A Pescara è in programma la pulizia del parco naturalistico dell'ambiente della sabbia e delle dune, zona Madonnina/Ponte del Mare, molo nord. Aderiscono capitaneria di porto, Comune, lega navale italiana, quadrante dannunziano e liceo linguistico Marconi. La ditta Attiva provvederà, a fine mattinata, all'immediata rimozione dei rifiuti che saranno e destinati, per quanto possibile, alla raccolta differenziata. Dalle 20.30 alle 21.30 spegnimento delle luci: il Comune di Pescara spegnerà sede municipale e torre civica, il Comune di Spoltore (Pescara) lascerà al buio per un'ora il campanile della chiesa di San Panfilo. All'Auditorium del Museo universitario di Chieti, alle 17.45, interventi di Massimiliano La Rovere, La fine della notte, e Irma Castelnuovo su Luce sulla salute. Il Comune di Chieti spegnerà piazza San Giustino. A San Giovanni Teatino (Chieti) stop luci in piazza Municipio e piazza San Rocco. A Tollo (Chieti) al buio tutti gli edifici comunali e osservazione del cielo a cura di docenti dell'istituto nautico di Ortona (Chieti).