Pescara, parte "Nonno ascoltami!": controlli gratis dell'udito

PESCARA. "In Italia ci sono circa 7 milioni di persone affette da disturbi dell’udito, circa il 12 per cento della popolazione, una persona su tre, oltre i 65 anni. Il ritardo con cui si affronta il problema uditivo è spesso causato da una carenza di cultura in materia e da un forte stigma sociale, che ancora accompagna questo tipo di disturbo". Con questi dati, snocciolati dal giornalista Luciano Onder, è stato dato il via, in anteprima nazionale a Pescara, la nona edizione di “Nonno Ascoltami! - L’Ospedale in piazza”, la campagna di controlli gratuiti dell'udito, che promuove la cultura della prevenzione e della salute dei cittadini.

Onder ha fatto da testimonial d’eccezione e da ambasciatore all'iniziativa: "I dati ci dicono che trascorrono dai 5 ai 7 anni dall’insorgere dei sintomi alla prima visita dall’otorino, un tempo lungo e dannoso che porta il soggetto a un progressivo isolamento all’interno della famiglia e della società. L’ipoacusia incide negativamente sulla nostra vita sociale, lavorativa e relazionale. Di qui l’importanza delle iniziative che aiutano il cittadino ad affrontare il momento del controllo con grande delicatezza ed alta competenza scientifica".

L’edizione 2018 di "Nonno ascoltami!" parte domani, domenica 23 settembre da Pescara, in piazza Salotto, dalle 10 alle 19, per toccare 33 città in tutta Italia in sei domeniche, fino al 28 ottobre.