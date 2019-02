Pescara-Roma, M5s "sale" sul treno sbagliato / VIDEO

PESCARA. "Daje, daje e daje, la cipolla diventa aje": è la frase in dialetto abruzzese che viene impiegata in tv per sintetizzare il caso del treno da Pescara a Roma in 5 ore e mezzo sollevato dal M5s in piena campagna elettorale in Abruzzo. Il caso è stato ripreso e messo in chiaro nel corso della puntata di venerdì del programma su La7 di "Propaganda live" ed il video è diventato virale.

Il caso del treno Pescara-Roma, quante risate in tv La puntata di Propaganda live su La7 dedicata alla campagna elettorale di M5s in Abruzzo

Nel corso della puntata si fa ironia su come Di Maio, Di Battista e la ex candidata a governatore Sara Marcozzi (giunta terza ed entrata comunque in consiglio regionale) si fossero presentati allo sportello ferroviario della stazione di Pescara per chiedere informazioni sugli orari e su come abbiano strumentalizzato le informazioni a fini elettorali. Tutta da ridere anche la scena in cui si fa riferimento ai chilometri errati sulla distanza tra Pescara e Roma (160 e non 240) con la raffigurazione di come sarebbe l'Italia nel primo caso. Il caso è diventato nazionale.