Poste Italiane, assunzioni con stipendi da 1.200 euro

PESCARA. Torna l'appuntamento con l'inserto del martedì sul Lavoro con Il Centro in edicola. In questo numero la copertina è dedicata alla selezioni avviate da Poste Italiane di giovani laureati in discipline economiche. Le selezioni riguardano anche l'Abruzzo e sono per laureati con età max di 35 anni. Il contratto offerto è quello di apprendistato per 36 mesi _ con stipendi base di 1.200 euro _ per essere poi avviati alla professione di consulente finanziario. Nelle altre pagine le opportunità per autisti di autobus, ingegneri per aziende e l'Aviazione civile (Enac). Ricordiamo anche le scadenze dei maxi concorsi Inps e dell'Agenzie delle Entrate. E poi le offerte per gli italiani all'estero e i profili di ben 199 posti le cui richieste sono nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo.