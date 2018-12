Posti in Abruzzo alla Fater

PESCARA. Opportunità per giovani laureati in Abruzzo. Ad aprire loro una porta è la Fater, azienda che produce prodotti intimi. I profili sono richiesti sia per la sede di Pescara, sia per lo stabilimento operativo di Pomezia e per l'estero (Turchia e Russia). Le posizioni aperte di Fater sono nella copertina dell'inserto Lavoro che domani, martedì 11 dicembre, potete trovare in edicola gratis con Il Centro: 8 pagine con centinaia di richieste, concorsi pubblici, profili per italiani all'estero e ricerche da parte dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. dai magazzinieri agli operai, ai geometri. Inoltre selezioni all'Enel e alle Ferrovie dello Stato. All'estero, infine, opportunità nel turismo.