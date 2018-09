Posti in banca, via alle selezioni

PESCARA. Opportunità in banca per giovani laureati nelle discipline economiche e diplomati. Sono, ad esempio, circa 660 i posti per i quali Intesa San Paolo, Unicredit e Ubi Banca hanno aperto o stanno per aprire le posizioni. I particolari sono contenuti nell'inserto Lavoro che esce gratuitamente con Il Centro ogni martedì. Sul numero in edicola sono centinaia i profili richiesti nel settore della Grande distribuzione organizzata (Gdo) anche in Abruzzo. Domande per designer, tecnici-grafici. Attori per spettacoli a Roma, inventaristi per un giorno all'Aquila e audizioni per ballerini di danza classica. Spazio anche ai lavori per italiani offerti all'estero e alle richieste(132) depositate nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo