Postini d'inverno a 1.100 euro al mese

PESCARA. Appuntamento in edicola con l'inserto gratuito sul Lavoro con Il Centro del martedì. Copertina dedicata alla nuova campagna di selezioni e assunzioni di Poste Italiane per portalettere a partire dal mese di ottobre. Stipendi da 1.100 euro mensili. Ma attenzione, le domande vanno inviate entro martedì 11 settembre. Spazio ai concorsi negli enti pubblici. Ad esempio, il bando per due posti negli uffici del Gran Sasso Sciwnce Institute dell'Aquila, oppure quello per la terna di nomi per l'incarico di direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e ancora i concorsi nei Comuni di San Giovanni Teatino, Fossacesia, Bellante, Francavilla, Atri. Le opportunità nell'Aeronautica Militare e nella Marina Militare, i posti per gli taliani all'estero e infine le richieste nei Centri per l'Impiego di tutto l'Abruzzo: dal personale per una nuova casa per anziani a meccanici ed elettricisti.