Prima perturbazione di aprile, domani la giornata peggiore

PESCARA. "Dopo l'anticiclone della Pasquetta nuove perturbazioni raggiungeranno l'Italia; la prima di Aprile attraverserà l'Italia tra oggi e giovedì. Temperature tra alti e bassi, nel complesso miti". A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera, che aggiunge: “Una nuova circolazione di bassa pressione in approfondimento sulla Gran Bretagna estenderà la sua influenza alla nostra Penisola”. Domani la giornata peggiore, soprattutto nel Centro Nord. Sul resto d’Italia, tempo perlopiù asciutto, ma non del tutto soleggiato, per il passaggio di nubi alte e stratiformi con qualche piovasco. Giovedì la perturbazione si allontanerà gradualmente verso i Balcani. La coda del fronte lambirà anche le regioni centro meridionali con fenomeni sparsi. Venerdì verso una tregua. L'alta pressione poterà un miglioramento su gran parte d'Italia, eccetto che al Sud dove si attarderà ancora qualche fenomeno. “Questo in vista di un sabato nel complesso soleggiato e con temperature gradevoli tipiche del mese di Aprile” concludono da 3bmeteo