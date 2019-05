Primo Maggio, gli eventi da non perdere 

PESCARA. Marina Rei e Paolo Benvegnù, Bandabardò, Mirkoeilcane, Ummo, Enrica Panza, Tom Beaver, Paca & Yuri, Blackbox Crew, 24 Ore, Amedeo Giuliani e Dario Barbarossa. A Pescara, il Primo Maggio, si festeggia in piazza Salotto all’insegna della musica. Senza dimenticare il significato originario che la Festa del Lavoro riveste: una ricorrenza che si celebra in molti Paesi del mondo per ricordare le lotte di chi ci ha preceduto per dare dignità e diritti ai lavoratori. In Abruzzo, oggi, è un fiorire di eventi, manifestazioni, appuntamenti.

PESCARA. Oltre al concertone in Piazza della Rinascita, che sarà anche l’occasione per tanti giovani artisti locali di esibirsi già dal pomeriggio, il Porto Turistico ospita l’Adriatic Dance Festival (fino alle 18), con Pash, Ale Rapini, Mattia Diodati, Daniele Ionata e lorenzotodisco.exe. A Roccacaramanico atmosfere gipsy col quartetto acustico Virtù Project Manouche, e a Popoli partire dalle 17 concerto della Giannissima Tribute Band (Gianna Nannini) e dei “Treni a Vapore” (Fiorella Mannoia). Inoltre, gite a cavallo ed escursioni in canoa lungo il Tirino.

L’AQUILA. Appuntamenti di grande impatto scenico ed emotivo in provincia dell’Aquila. Nel capoluogo di regione, dalla mattina, in piazza Duomo torna il mercato del Primo Maggio, e il parco del Castello ospita la chiusura dell’evento “L’Aquila LoMaggio Fest”, che offre uno spaccato interessante sulle realtà musicali emergenti. A Cocullo, invece, quest’anno il Primo Maggio coincide con la celebre processione dei serpari, in onore di San Domenico. Saranno anche innocui i serpentelli “catturati” qualche giorno prima e nutriti con topi e uova sode, ma fanno comunque una certa impressione. È un rito antico, e come la maggior parte delle usanze cristiane ha una radice “pagana”. I serpenti, con buona pace degli ambientalisti, vengono rimessi in libertà dopo la processione. Riti e usanze a parte, l’Aquilano offre anche una serie di spunti naturalistici, come le escursioni a cavallo nella Val d’Arano (contatti 349-66 48 985), o nei sentieri intorno le montagne di Scanno. Chi vuole immergersi nell’atmosfera degli antichi borghi può scegliere una biciclettata a Santo Stefano di Sessanio, fino a Calascio e al castello di Lady Hawk. Aperte le Grotte di Stiffe, nel comune di San Demetrio ne’ Vestini, con cascate e concrezione calcaree spettacolari. A Pratola Peligna, in piazza Garibaldi a partire dalle 21.30 Giulio Rapetti, il paroliere di Lucio Battisti, parla di sé nello spettacolo “Mogol racconta Mogol”.

CHIETI. Anche oggi, c’è da giurarci, si riempirà il borgo di Roccascalegna, con il caratteristico castello, che già a Pasquetta aveva fatto il tutto esaurito. A Francavilla al Mare, invece, è Orietta Berti la protagonista della serata di oggi che con il suo concerto chiude la festa di Santa Liberata. A Fara San Martino, si esibiscono LoKo Band, i “Regina Queen” e gli “In Nomine Capa”, le tribute band dei Queen e di Caparezza. A Pollutri va in scena il PollutRock, concerto per l’Airc (Associazione ricerca contro il cancro), a cura di band locali. E per chi, oltre alla musica (stavolta quella della tradizione) volesse degustare le prelibatezze del territorio la tappa è a Torricella Peligna, dove si svolge il Festival delle fisarmoniche e degli organetti. Ad attendere i visitatori ci saranno gli stand con i prodotti tipici. Scampagnata a base di fave e pecorino a Fonte Sant’Angelo a Scerni, e a Pretoro concerto omaggio a Bob Marley.

TERAMO. Giunge all’edizione numero 40 la Maratonina Pretuziana che si svolge oggi a Teramo. Visite guidate, con tanto di falconiere, alla Fortezza di Civitella del Tronto, con falchi, aquile, poiane e gufi. A Notaresco, la terza edizione dell’OpperPrimoMaggio, con una larga selezione di birre alla spina e qualche birra ospite, gastronomia e cibo locale. A Bellante festa patronale in onore di Sant’Atanasio, Santa Croce e San Francesco di Paola, con l’Orchestra spettacolo Fatj Band. A Cesacastina, c’è il 9° Girotrekking 2019 “Centofonti, mille emozioni”, a partire dalle 9.15.

I MUSEI. Sono aperti tutti i musei d’Abruzzo. All’Aquila c’è il Munda (8.30/19.30) nel complesso architettonico dell’ex mattatoio comunale, a Borgo Rivera, di fronte alla celebre Fontana delle Novantanove Cannelle. A Celano porta aperte al Museo di Arte Sacra del Castello Piccolomini ( 8.30/19.30). In località Badia, a Sulmona, è possibile ammirare la prestigiosa Abbazia, un tempo casa madre dei Celestini (www.santospiritoalmorrone.beniculturali.it dalle 9 alle 13). A Campli è possibile visitare il Museo archeologico nazionale (piazza San Francesco 8.30/19.30). A Chieti il Museo Archeologico nazionale d’Abruzzo – Villa Frigerj propone attività didattiche a cura dell’Associazione culturale OltreMuseo. Info e prenotazioni 3336405713, e-mail: associazioneoltremuseo@gmail.com. Sempre a Chieti, porte aperte anche al Museo della Civitella, mentre a Pescara si può visitare il Museo Casa natale di Gabriele d’Annunzio, in corso Manthonè. Apre anche l’abbazia di San Clemente, a Castiglione a Casauria, ma solo se le condizioni meteo lo permettono.

