Ricette veloci in cucina, domani in regalo con il Centro / VIDEO 

Sempre di corsa, facendo i giocolieri tra lavoro, impegni familiari e sociali e incombenze varie: ormai la nostra vita è questa. Lontani i tempi in cui i profumi iniziavano ad ammaliarci, riempiendo le cucine già dal mattino presto. Per chi lavora, dedicare tanto tempo alla preparazione dei pasti è praticamente impossibile. E allora, come fare a coniugare una cucina sana e gustosa con i tempi della vita moderna?

Ricette veloci, sabato in edicola, con il Centro Nuovo libro di 64 pagine con 34 proposte sulla cucina casalinga fast food in regalo per i lettori del quotidiano dell'Abruzzo

Con questo libro di ricette, curato da Roberto Raschiatore con la collaborazione di Jennifer Di Vincenzo, il Centro ha voluto pensare proprio a questo. Una selezione di ricette ideate per essere realizzate in un lampo! Condimenti da preparare mentre l’acqua bolle e la pasta cuoce, altre in cui si assemblano ingredienti che richiedono cotture brevissime o addirittura non ne richiedono affatto. Basta, quindi, con quei primi un po’ tristi e anonimi con cui risolviamo di solito una pausa pranzo veloce: con un po’ di fantasia e una selezione di ingredienti che tutti noi possiamo tenere in dispensa, ecco materializzarsi i manicaretti più originali e gustosi.

Come ad esempio l’insalata di mare e monti di Dalila Capretta; i rigatoni risottati alla gricia di Valerio Centofanti; o ancora i paccheri con scampi e datterini suggeriti da Claudio Di Remigio. Tutti piatti che si possono preparare in appena un quarto d’ora.

E poiché, come al solito, abbiamo chiesto la collaborazione di tutti bravissimi chef abruzzesi, in questa raccolta ci sono anche alcune ricette per preparare cenette raffinate senza dover passare l’intero week end a spadellare in cucina. Ecco dunque i bucatini con ragù di pescatrice alla mediterranea, una ricetta facile da realizzare ma di grande effetto di Jean Pierre Soria, oppure l’originale panzanella con sorbetto di pomodoro di Mattia Spadone.

Allora non ci sono più scuse! Rimpinguate la dispensa con ingredienti che non deperiscono facilmente, ma che possono dare il tocco in più anche al piatto più semplice (legumi in scatola, verdure e funghi congelati, pangrattato, alici sott’olio, peperoni cruschi) e via alla fantasia, per un fast food in perfetto stile italiano.

