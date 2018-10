Ristorazione veloce, multe e sequestri dei Nas

PESCARA. Sequestrati tre quintali di prodotti alimentari e sospese due attività commerciali mentre il gestore di un supermercato è stato multato (diecimila euro) dopo i controlli dei carabinieri dei Nas di Pescara. In un fast food del Pescarese, frequentato soprattutto da studenti, si è scoperto che non c’era l'allaccio alla rete elettrica, cosicché freezer e piastre venivano alimentati attraverso un generatore manuale con il rischio che le derrate potessero deteriorarsi. A risultare gravemente compromessa, oltre alle condizioni igienico-sanitarie dei locali, la tenuta della catena del freddo di prodotti carnei e vegetali conservati in due congelatori. Ai controlli ha partecipato anche personale della Asl di Pescara. All’esito delle verifiche, sono stati sequestrati oltre 200 chili di prodotti tra cibi pre-cotti e semilavorati (patatine fritte precotte) che saranno avviati alla distruzione. L’attività è stata sospesa. Sempre nel Pescarese, dopo aver ispezionato i magazzini di un supermercato, i Nas hanno individuato tra i prodotti freschi una sessantina di merci scadute, in particolare dolci e merendine, riscontrando gravi carenze igieniche. Al gestore, sono state contestate sanzioni per oltre diecimila euro e gli alimenti sequestrati saranno distrutti. Non sono i soli casi accertati e denunciati dai carabinieri in Abruzzo. Nel Chietino, Nas e Asl hanno interdetto l’attività di un bar-tavola calda per carenze igieniche e strutturali di locali e attrezzature. La cucina, sottodimensionata rispetto alla mole di lavoro, secondo i militari, era in pessime condizioni con residui di lavorazione, piani di lavoro unti e sporco diffuso.

