Sevel assume in Abruzzo, ecco i profili richiesti

Operai professionali, coordinatori di produzione, laureati in Economia: ecco i profili ricercati da Sevel, la più grande fabbrica d’Abruzzo del gruppo Fca e che realizza in jointventure con Peugeot-Citroen (Psa) ad Atessa (Val di Sangro) il furgone modello Ducato esportato in tutto il mondo. Se ne parla nell'inserto Lavoro in edicola con il quotidiano il Centro martedì 19 marzo. Nel supplemento di otto pagine, centinaia di richieste di lavoro, in Italia e all'estero, rivolte a diverse figure professionali _ programmatori, agenti venditori, assicuratori _ con le offerte dei centri per l'impiego (meccanici, autisti di autobus, muratori).