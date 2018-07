Sognare il "posto fisso" si può, 221 assunzioni al ministero

PESCARA. Il "sogno" del posto fisso. Sono 221 i contratti a tempo indeterminato previsti nel concorso bandito dal ministero degli Esteri. I posti sono previsti nelle varie sedi della Farnesina. A questo concorso è dedicata la copertina dell'inserto Lavoro di questa settimana, il tradizionale appuntamento del martedì, che potete trovare gratis con Il Centro in edicola. Nelle 8 pagine sono descritte le offerte del momento in Abruzzo e fuori regione, i profili più richiesti, i bandi degli enti pubblici, le assunzioni e le posizioni aperte nelle aziende. Indirizzi web e informazioni. Due pagine sono inoltre dedicate alle offerte depositate nei Centri per l'impiego dell'Abruzzo.