Tangenti e corruzione in Lombardia, arrestato anche un abruzzese

PESCARA. C'è un politico di origini abruzzesi fra gli arrestati della maxioperazione dei carabinieri di Monza e dalla Guardia di finanza di Varese per corruzione tra Lombardia e Piemonte. E' il consigliere regionale e sottosegretario della Regione Lombardia all’area Expo nella giunta Fontana, Fabio Altitonante. Nato a Montorio al Vomano, classe 1974, laureato al Politecnico, nel 2006 è entrato nel consiglio comunale di Milano. Poi, dopo la responsabilità dell’Urbanistica alla Provincia guidata da Podestà, nel 2013 ha fatto il salto al Pirellone. Il suo attivismo lo porta a diventare nel 2015 coordinatore milanese di Forza Italia. Ora è agli arresti domiciliari.

