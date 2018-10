Trasporti, nasce l'alleanza Flixbus-Baltour

ROMA. Nasce una sinergia tra due colossi del trasporto di passeggeri su gomma molto operativi anche in Abruzzo. Sono Flixbus e la teramana Baltour della famiglia Ballone. Grazie a questo accordo, da metà novembre i biglietti per tutte le linee del Gruppo Baltour sono acquistabili anche sul sito di FlixBus, tramite app e nelle oltre 6mila agenzie viaggio affiliate. "In questo modo la copertura delle città italiane collegate dagli autobus FlixBus passerà dalle attuali 350 a circa 400-450, comprese città come Reggio Calabria e altre realtà del Sud dove ora non siamo ancora presenti", spiega il managing director di FlixBus Italia, Andrea Incondi, nella presentazione della partnership. Incondi aggiunge che uno dei loro obiettivi è "semplificare la mobilità, offrendo soluzioni in grado di garantire un'alternativa economica, sostenibile e confortevole all'auto privata". Flixbus opera in Abruzzo dalle principali città verso altre regioni; Baltour oltre a coprire la tratta Teramo-Roma, ha fatto dell'Abruzzo il suo trampolino di lancio per poi specializzarsi nel lungo raggio e varcare i confini. "Questa collaborazione - afferma il presidente del gruppo Baltour, Agostino Ballone - "rappresenta un salto di qualità importante per tutta la mobilità a lunga percorrenza su gomma: la nostra esperienza, di oltre 50 anni, affiancata all'innovazione tecnologica di FlixBus, permetterà al gruppo Baltour di continuare a crescere, e al contempo, al trasporto su gomma italiano di diventare sempre più all'avanguardia e competitivo". Dalla collaborazione fra i due operatori della mobilità a lunga percorrenza, "il territorio italiano può godere di una rete di linee su gomma sempre più efficace, capillare e interconnessa". Da quest'anno, infatti, al network FlixBus, con oltre 300mila collegamenti al giorno verso oltre 2mila destinazioni in 29 Paesi, si aggiungono tutte le tratte nazionali ed internazionali del Gruppo Baltour, incluse quelle del brand Eurolines Italia. (a.mo.)