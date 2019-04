Turismo, Bluserena pensa ai bambini e si allea con Coccole Sonore

PESCARA. Una collaborazione dal reale al digitale: è la novità che sta per partire nell'estate Bluserena, il gruppo alberghiero abruzzese (la sede è a Pescara) con strutture turistiche in tutta Italia. Bluserena ha pensato in particolare ai suoi ospiti più piccoli e ha stretto una collaborazione con “Coccole Sonore”, seguitissimo canale Youtube che, con oltre un milione e duecentomila iscritti e più di un miliardo di visualizzazioni, è tra i punti di riferimento in Italia per l’intrattenimento digitale dedicato ai bambini da 0 a 8 anni e alle loro famiglie.

La collaborazione interessa i Villaggi 4 stelle in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Abruzzo. L'obiettivo è arricchire di contenuti il palinsesto delle attività dedicate ai bambini dei Mini Club Bluserena. La collaborazione prevede inoltre la co-brandizzazione dei molti spazi dedicati ai bambini, l’adozione di canzoni del vasto repertorio Coccole Sonore, oltre che la composizione di una nuova canzone dedicata ai bambini in cui Serenella e Whiskey, i rispettivi personaggi, sono i protagonisti. Nell’ambito digital, la sinergia tra Bluserena e Coccole Sonore prevede la co-produzione di video in cui i rispettivi personaggi, “Serenella la Coccinella” per Bluserena e “Whiskey il Ragnetto” e “Greta” per Coccole Sonore, si incontrano nel mondo Bluserena diventando co-protagonisti di fiabe e canzoncine per bambini.