Ritorno al passato, il sogno proibito

Un mondo che guarda con scarso ottimismo al futuro culla sempre più spesso il sogno impossibile di un ritorno al passato. Ma oggi invertire la freccia del tempo potrebbe non essere più un sogno proibito. Alcuni scienziati del Moscow Institute of Physics, infatti, hanno annunciato di essere riusciti a invertire la direzione del tempo con un computer quantistico. Durante l’esperimento, descritto nella rivista Scientific Reports, è stato lanciato un «programma di evoluzione» che ha portato i qubit a disegnare sequenze dal caos all’ordine, riportandole poi dal caos all’ordine originario. In pratica è come far tornare in una bottiglia il latte versato. Ma trasferire dalla scienza alla realtà questo procedimento è difficile come vincere una lotteria miliardaria. Ora, però, c’è un piccolo sgabello scientifico su cui appoggiare la nostra speranza di un ritorno al passato. Ma a quale momento del nostro passato è tutto da decidere. All’istante del nostro primo bacio? O a quello del nostro primo successo scolastico? Servirebbe una guida per la scelta, giacché i nostri stessi ricordi ci ingannano. Per indirizzare bene la freccia invertita del tempo occorrerebbe un arciere zen, di quelli che sanno che, per colpire il bersaglio, è necessario soprattutto non mirare.



©RIPRODUZIONE RISERVATA