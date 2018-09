Tigro, l'amico perduto di Jennifer

Jennifer ha 7 anni ed è disperata. Ha perso Tigro, il pupazzo dal quale era inseparabile fino al 27 agosto scorso quando, scendendo da un treno in Toscana, con la madre, si è accorta di non avere più con sé il suo pupazzetto di stoffa arancione con le strisce nere, suo inseparabile compagno di giochi, regalatole a 4 mesi, che l’aveva confortata, riempendole la vita di felicità. Per ritrovare Tigro, la madre di Jennifer, Beatrice, un’italiana che vive in Inghilterra, ha lanciato su Facebook un appello corredato da foto della figlia abbracciata al suo pupazzo-talismano: «Lo so che esistono circostanze ben più gravi, ma Tigro l'ha accompagnata dappertutto e, soprattutto, l'ha consolata a ogni pianto della sua vita. Tranne quello che si sta consumando in sua assenza. Tigro è stato con lei per 7 anni, ed è stato anche con noi e per noi è un pezzo di Jennifer: lo abbraccia talmente spesso che è tutto consumato e scolorito e porta perfino il suo odore». Tutti abbiamo un Tigro nella nostra vita, anche se non è di pezza e anche se non abbiamo più l’età per credere alle amicizie definitive. Se c’è una cosa che il tempo ci insegna è proprio questo: non c’è niente da cui non riusciremmo a separarci. Ci illudiamo che sia così per una forma di scaramanzia, di esorcismo. Quasi volessimo ingannare il destino che però, ogni volta, ci smentisce.©RIPRODUZIONE RISERVATA