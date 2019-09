Viceministri e sottosegretari, tra gli abruzzesi entra solo il vastese Castaldi

ROMA. Il senatore vastese dei Cinque Stelle, Gianluca Castaldi, 49 anni, artigiano e grillino della prima ora (la sua prima elezione al Parlamento è del 2013) è l’unico rappresentante politico eletto in Abruzzo che entra nella compagine del governo Conte II. Tranne Ivan Scalfarotto, sottosegretario agli Esteri, che è pescarese di nascita ma di fatto ha sempre svolto la sua attività politica fuori dalla regione (l'ultima volta, è stato eletto in Lombardia), non vi è traccia di altri abruzzesi nella nuova compagine governativa. Tra le fila del Pd, sono infatti sfumate le asprirazioni dell’ex vicepresidente del Csm ed sottosegretario all’Economia, Giovanni Legnini, e dell’ex presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, ora senatore. L’assetto del nuovo esecutivo è stato dunque così definito nei ruoli di viceministri e sottosegretari:

Presidenza Consiglio dei ministri: Mario Turco (programmazione economica e investimenti) Andrea Martella (editoria) Rapporti con il Parlamento: Gianluca Castaldi, Simona Malpezzi. Affari Ue, Laura Agea.

Esteri: viceministri Emanuela Del Re e Marina sereni; sottosegretari Manlio Di Stefano, Ivan Scalfarotto, Riccardo Merlo.

Interno: viceministri Vito Crimi e matteo Mauri; sottosegretari Carlo Sibilia, Achille Variati.

Giustizia: Vittorio Ferraresi, Andrea Giorgis.

Difesa: Angelo Tofalo, Giulio Calvisi.

Economia: viceministri Laura Castelli e Antonio Misiani; sottosegretari Alessio Villarosa, Pierpaolo Baretta, Cecilia Guerra.

MiSE (Sviluppo economico): viceministro Stefano Buffagni; sottosegretari Alessandra Todde, Mirella Liuzzi, Gianpaolo Manzella, Alessia Morani.

Politiche agricole: Giuseppe L'Abbate.

Ambiente: Roberto Morassut.

Mit (Infrastrutture e Trasporti): viceministro Giancarlo Cancelleri; sottosegretari Roberto Traversi, Salvatore Margiotta.

Lavoro: Stanislao Di Piazza, Francesca Puglisi.

Istruzione: viceministro Anna Ascani; sottosegretari Lucia Azzolina, Giuseppe De Cristofaro.

Cultura: Anna Laura Orrico, Lorenza Bonaccorsi.

Salute: viceministro Pierpaolo Sileri; Sandra Zampa.

Gianluca Castaldi, senatore del M5s, è sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, ministero retto da un altro M5s Federico D'Incà. Quarantanove anni, abruzzese di Vasto, artigiano di mestiere ma con alle spalle un diploma all'Isef e un passato di arbitro di calcio e di Beach Soccer (ha diretto gare di serie A di questa disciplina), Castaldi è senatore del M5s da due legislature: nel 2015 è stato per tre mesi presidente del gruppi parlamentari. Nel 2007 ha fondato il gruppo 5 Stelle Vasto.

Dei 42 sottosegretari nominati stamani dal Consiglio dei ministri, solo 14 sono donne. Tra i ministri le donne sono solo 7 su 22. Il dicastero più "rosa" sarà il Mise, con tre sottosegretarie (Alessandra Todde, Mirella Liuzzi e Alessia Morani). Due sottosegretari donna li avrà la Cultura (Anna Laura Orrico e Lorenza Bonaccorsi), l'Istruzione (Lucia Azzolina e Anna Ascani, che sarà viceministro) e il Mef (Cecilia Guerra e Laura Castelli, confermata viceministro). Simona Malpezzi sarà ai Rapporti con il Parlamento, Laura Agea alle Politiche Ue, Marina Sereni, sarà viceministro degli Esteri, Francesca Puglisi al Lavoro e Sandra Zampa alla Salute.

