Febbraio, neve favolosa per le ciaspolate /VIDEO

Il fine settimana prossimo si presenta bene riguardo il meteo, potrebbe però tirare vento in quota, dunque prima di partire accertiamoci che non soffi troppo forte. La neve di febbraio è favolosa, non solo per lo sci.

Per chi vuole avvicinarsi alle camminate con racchette da neve, le finestre di bel tempo della seconda metà di febbraio, vanno prese al volo. L’Abruzzo è pieno di altopiani bellissimi dove si cammina quasi in pianura e dunque proviamoci. In alcune stazioni invernali è possibile affittare le ciaspole: a Campo Felice c’è una bella pista battuta che quasi in piano porta alle vecchie miniere di bauxite, il percorso è facile, pianeggiante, per un totale, andata e ritorno di 5 chilometri. Anche al Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise si organizzano ciaspolate per tutti con possibilità di noleggiare le racchette da neve. Nei paesi del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga non mancano le occasioni per ciaspolare, anche accompagnati: basta recarsi a Calascio, Santo Stefano di Sessanio, Castel del Monte o cercare sul web. Le ciaspolate sull’altopiano delle Cinque miglia o alla Majelletta vi lasceranno con il fiato sospeso. Chiedete informazioni nei borghi o cercate sul web, ci sono occasioni imperdibili. Ai piedi del Sirente vi aspettano altopiani e rifugi. Buon fine settimana sulla neve per tutti i gusti.

