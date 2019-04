Anomala moria di cozze tra Tollo e Punta Cavalluccio / VIDEO

CHIETI. Una eccezionale e inspiegabile moria di cozze nel mare dei Trabocchi, tra Tollo (Chieti) a Punta Cavalluccio, nel Comune di Rocca San Giovanni (Chieti). A segnalarla, sulla base di una semplice osservazione dei fondali marini, sono i sub che frequentano un pezzo di litorale solitamente molto attrattivo per gli appassionati della pesca sportiva. Uno specchio d’acqua normalmente invitante, ricco di specie ittiche come spigole, orate, polpi, saraghi.

GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Moria di cozze nel mare dei Trabocchi Il tappeto di molluschi bivalvi senza vita, tra Tollo e Punta Cavalluccio, nel video di Massimo De Pascalis

La scena che restituisce il mare in questo periodo dell’anno è invece quella di un tappeto di morte, come in uno stagno limaccioso e senza ossigeno. Con poco o nullo movimento di pesci. La lunga scia di cozze svuotate dai molluschi giace, probabilmente per chilometri, sui fondali situati poco al di là delle acque balneabili e molto al di qua del mare profondo normalmente frequentato dai pescatori che si spingono al largo. “E’ una situazione anomala, mai accaduta prima in questo periodo dell’anno” racconta Massimo De Pascalis, sub che si tuffa spesso in quel tratto di mare. "Non so spiegarmi perché. So solo che, qualche tempo fa, c’è stata una moria di pinna nobilis, conosciuta come nacchera di mare, il più grande bivalve presente nel Mediterraneo. Una super cozza che può arrivare anche a un metro di altezza. Si suppone che potrebbe esserci stato un contagio, ma è solo un’ipotesi".

Il fatto è stato denunciato? Ci sono autorità che se ne stanno occupando? “So che è in corso un‘indagine dello Zooprofilattico”, prosegue De Pascalis. “Si parla di un’alga tossica ma non so, in realtà, a che punto siano arrivati gli accertamenti. Il fatto è che da Tollo a Punta Cavalluccio, tratto di mare di una decina di chilometri da me molto battuto, la moria è generalizzata e aggredisce il primo anello della catena alimentare di diverse specie ittiche. La sensazione è di essere di fronte a un ecosistema alterato, con poco pesce in rapporto a quello che dovrebbe esserci in questo periodo primaverile, quando normalmente l’acqua si scalda fino a circa 15 gradi e il mare diventa più pescoso”.

Un improvviso e anomalo riscaldamento dell’acqua potrebbe, in effetti, essere la risposta al problema. Casi del genere sono già accaduti in Abruzzo e vengono spesso denunciati in diverse zone costiere del territorio nazionale. “Vero. Normalmente, ogni estate si verificano morie di cozze dovute ad aumenti della temperatura delle acque marine, quindi alla mancanza di ossigeno” conferma Luciano Di Tizio, del Wwf Abruzzo, associazione che sta seguendo il caso segnalato da De Pascalis nella costa dei Trabocchi, “ma in questo periodo dell’anno, con l'acqua che difficilmente supera i 15 gradi centigradi, siamo di fronte a un fatto eccezionale che ha bisogno di spiegazioni accurate. La Asl deve intervenire, fare prelievi a campione, procedere con gli approfondimenti”.

Virus, inquinamento del mare? A suggerire altre ipotesi sono i materiali che dalle foci dei fiumi del Nord, in particolare dal Po, le correnti marine trascinano e depositano sui fondali: può esserci un collegamento con la moria dei molluschi bivalvi ai Trabocchi?

@RIPRODUZIONE RISERVATA