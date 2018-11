Ball corporation, la produzione termina qui. E dipendenti a casa

SAN MARTINO SULLA MARRUCINA. Ball conferma la chiusura dello stabilimento di San Martino sulla Marrucina (Chieti) alla fine di dicembre 2018 e annuncia che da oggi (martedì 20 novembre), a mezzogiorno, la produzione dello stabilimento è terminata. Ball ha degli standard produttivi da rispettare e l'obbligo di garantire la sicurezza dei propri dipendenti così come la qualità delle lattine che fornisce ai propri clienti, è scritto in una nota dell’azienda. Lo scorso 11 ottobre, la multinazionale Ball Corporation aveva deciso di delocalizzare e chiudere la fabbrica in Abruzzo. “Questa decisione non influirà in alcun modo sui tempi delle negoziazioni in corso con le rappresentanze sindacali, che procederanno normalmente. Ball riconferma il proprio impegno a portare a termine la chiusura dello stabilimento in modo responsabile e socialmente accettabile, e a supportare i dipendenti attraverso varie misure”. La decisione della Ball corporation era stata confermata nei giorni scorsi anche sul tavolo ministeriale. Durante tutto il periodo di blocco della produzione, e di mancata prestazione lavorativa, annota infine l’azienda, i dipendenti continueranno a percepire il normale trattamento retributivo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA