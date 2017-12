Becci eletto presidente della Camera di commercio Chieti-Pescara

CHIETI. Daniele Becci è stato eletto a Chieti presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti-Pescara, nata dall'accorpamento tra le Camere di Commercio di Chieti e di Pescara, una delle più grandi in Italia, con cento addetti e oltre 95.000 imprese. Becci, già presidente dell'ente camerale pescarese, è stato eletto presidente del nuovo organismo alla prima votazione, con 31 voti su 32 presenti in occasione dell'insediamento del nuovo Consiglio camerale. Di quest'ultimo, nominato da decreto del presidente della Giunta regionale n. 64 del 29 novembre 2017, fanno parte per il settore Agricoltura Nicola Antonio Sichetti, Alfonso Ottaviano, Giulio Federici, Luca Canala; per l'Artigianato Letizia Scastiglia, Cristian Odoardi, Federico Del Grosso, Giancarlo Di Blasio; per il Commercio Franco Menna, Valentina Finocchio, Giovanni Taucci, Vincenzina De Sanctis, Carmine Salce, Marisa Tiberio; per la Cooperazione Paolo Grilli; per il Credito Giovanni Zacconi; per l'Industria Daniele Becci, Eliana La Rocca, Enrico Marramiero, Giovanni Scurti, Maria Annunziata Salvatorelli, Fabio Orlando Travaglini; per i Servizi alle imprese Giuseppe Troilo, Roberto Di Vincenzo, Antonella Marrollo, Giovanna Di Tella; per altri settori Emanuela Tosto; per i Trasporti Silvia D'Alessandro; per il Turismo Lido Legnini e Francesco Danelli; per i Consumatori Paolo De Cesare; per i Sindacati Mauro Miccoli; per le Professioni Domenico Di Michele. «Dobbiamo dare una mano alle nostre imprese che aspettano risposte importanti - ha detto Becci visibilmente commosso -. Non faccio annunci in questo momento: il messaggio che voglio mandare è di serenità: contate sul mio impegno, sarò il presidente di tutte le associazioni di categoria in un lavoro di squadra per valorizzare un territorio di grande importanza strategica per la regione Abruzzo. Sento ancora di dover ringraziare Roberto Di Vincenzo per il lavoro svolto in Camera di Commercio di Chieti e tutte le associazioni che hanno permesso di raggiungere questo storico traguardo».