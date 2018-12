Chieti, il professor Salini primario a Milano

CHIETI. L'abruzzo "esporta" un'eccellenza nella Medicina. Il professor Vincenzo Salini, ordinario di Ortopedia e direttore della clinica ortopedica della d'Annunzio nonché capo dello staff medico del Pescara calcio, si trasferisce all'Università San Raffaele di Milano. Dove a gennaio va a ricoprire l'incarico di responsabile del dipartimento di emergenza-urgenza e accettazione del San Raffaele e di titolare della cattedra di Ortopedia e traumatologia dell'università Vita-salute San Raffaele di Segrate. La nomina ufficiale è arrivata con l'approvazione della graduatoria del concorso bandito la scorsa estate dal San Raffaele e quindi con il decreto del rettore Enrico Gherleone. Salini, originario di Atri, ha quindi comunicato l'ufficialità del suo trasferimento al San Raffaele di Milano a colleghi e collaboratori del reparto di ortopedia di Chieti e di Ortona in occasione di una cena organizzata per gli auguri di Natale. "Sono convinto che nessuno raggiunge obiettivi così importanti senza avere la collaborazione di altre professionalità", ha avuto modo di dire, "per questo ringrazio tutti voi, ho sempre sostenuto che non possono esistere uomini soli al comando in nessuna realtà, di nessuna struttura, tantomeno nel delicato lavoro che svolgiamo ovvero quello che cura le persone". "È questo per me un importante traguardo e nello stesso tempo un nuovo impegno, una nuova assunzione di responsabilità", ha aggiunto commuovendosi, "ai miei collaboratori auguro di continuare a lavorare con la preziosissima professionalità di cui sono capaci. Sono certo che faranno bene".