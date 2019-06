Furgone incastrato nel sottopasso di via Carboni

CHIETI. Il furgone di un corriere incastrato nel sottopasso di via Carboni, a Chieti Scalo. E' accaduto stamattina, intorno alle 9.30, lungo la rampa che collega viale dell'Unità d'Italia all'Asse attrezzato. Il conducente, un uomo di 36 anni di Pianella, ha valutato male l'altezza del ponte. Per liberare il furgone, che è rimasto in bilico su un lato, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con la autogru. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora. Fortunatamente, il corriere non ha riportato ferite. Sul posto, è intervenuta anche la polizia municipale.

Il furgone nel sottopasso

@RIPRODUZIONE RISERVATA