LANCIANO. Truffatore scovato alle Poste mentre tenta di incassare un falso rimborso Irap. E' avvenuto ieri mattina nell’ufficio postale di via Vittorio Veneto, dove i carabinieri arrivati sul posto hanno arrestato un 40enne identificato per Gennaro Esposito e originario del Napoletano. L'accusa è truffa aggravata e possesso di documenti di identificazione falsi validi per l’espatrio. L'uomo si è presentato a uno degli sportelli dell’ufficio postale chiedendo di poter incassare il rimborso Irap di 1.600 euro, emesso dall’Agenzia delle Entrate di Roma, esibendo una carta di identità intestata al beneficiario del rimborso, nonché tessera sanitaria e codice fiscale. L’impiegata si è però accorta, attraverso il sistema Poste Italiane, che l’effigie presente sulla carta di identità era tra quelle segnalata dal Servizio frodi delle Poste e ha allertato la Centrale operativa dei carabinieri. Dopo qualche minuto, i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno bloccato il 40enne accertando che il documento in suo possesso, sebbene riportasse la sue immagine, fosse intestato ad un altro. L'uomo è stato trovato in possesso di un’ altra carta di identità, intestata ad altra persona ma con la sua fotografia, nonchè di una serie di documenti contraffatti che si sospetta avrebbe utilizzato per commettere altre truffe.