Mare marrone a Francavilla e Ortona. Ma sono le alghe 

ORTONA. Acqua del mare colore marrone. La causa è dovuto alle alghe. I casi si sono verificati al Lido Riccio di Ortona e a Francavilla, dove il mare si è presentato di un colore tra il giallo e il marrone. Un fenomeno che ha scatenato l’allarme tra i bagnanti. Il pensiero è andato subito a possibili sversamenti e le segnalazioni alla Capitaneria di porto non si sono fatte attendere. Sono stati effettuati subito i campionamenti in più punti e l’Arta ha eseguito le analisi. Il verdetto è arrivato: l'acqua di colore marrone è dovuta alla presenza delle alghe, Ecco l'Arta: "All'esame microscopico i campioni hanno evidenziato una significativa proliferazione algale della Raphidophyceae Fibrocapsa Japonica. Il fenomeno non è nuovo lungo le coste ed è prevedibile in presenza di alte temperature e scarso dinamismo delle acque marine, come si è verificato proprio negli ultimi giorni. La Fibrocapsa non è tossica per l'uomo. Ad alte concentrazioni determina nelle acque marine una colorazione variabile dal giallo al marrone, senza alterarne la balneabilità". I tecnici di Arta Abruzzo, coadiuvati dalla Capitaneria di Ortona, stanno effettuando ulteriori campionamenti nel mare antistante Francavilla ed Ortona per monitorare il fenomeno. Non ci sono quindi problemi per la salute delle persone.

Anche lo scorso febbraio ci fu il mare marrone, ma in quel caso a essere interessato era il Torrente Peticcio, che sfocia ai piedi del castello. Il Centro pubblicò un articolo in cui veniva raccontata e approfondita la segnalazione arrivata da cittadini, che notarono la strana colorazione del corso d’acqua negli ultimi metri che lo separano dal mare. Il tutto testimoniato da foto scattate dalla pista ciclopedonale che sorvola il torrente. (a.s.)

