San Salvo, 34enne campione italiano di memoria

SAN SALVO. Un 34enne di San Salvo (Chieti), Silvio Di Fabio, si riconferma per la seconda volta consecutiva campione italiano di Memoria Open 2018 al Boga's Space di Milano. Di Fabio, che sta per conseguire il dottorato di ricerca in Economia, all'università politecnica delle Marche, ha battuto tre record nazionali nella memorizzazione di codici binari, numeri e mazzi di carte. Secondo classificato l’operaio cuneese Matteo Di Cianni, 30 anni. Di Fabio è riuscito a ricordare senza errori un codice binario composto da 1.936 cifre, superiore al suo stesso record 2017 di 1.681 cifre. Eccezionale anche la performance con i numeri casuali, riuscendo a ricostruire, in 30 minuti, un numero di 726 cifre, oltre che nella memorizzazione di mazzi di carte in ordine casuale, ricordando senza errori 370 carte (pari a più di 7 mazz) in mezz'ora. “Aver conquistato per la seconda volta consecutiva il titolo di campione italiano di memoria mi rende particolarmente orgoglioso, soprattutto perché negli ultimi mesi non ho potuto dedicare all’allenamento nella memorizzazione il tempo che avrei voluto", spiega il neo campione. “Questa è la testimonianza che, una volta apprese le tecniche di memoria, bastano anche solo trenta minuti al giorno di esercizio per fare la differenza e raggiungere traguardi che sembrano impossibili a chi non conosce strategie e metodi di studio efficienti”. In gara all'edizione 2018 del campionato italiano di Memoria Open 15 concorrenti, dei quali 7 italiani, 6 algerini - fra i quali 4 donne, 2 ucraini. Silvio Di Fabio, 34 anni, sposato da un anno e mezzo. Lavora come ricercatore in Economia e statistica all’università politecnica delle Marche e nel tempo libero ama praticare sport e dedicarsi alla poesia.