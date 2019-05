San Vito, The Giornalisti scoprono la Costa dei Trabocchi / FOTOGALLERY

SAN VITO CHIETINO. Sono stati poche ore, ma le loro foto sulla spiaggia di San Vito e dalla camera del loro hotel stanno facendo il giro della Rete. Loro sono The Giornalisti, la band musicale italiana guidata dal cantante Tommaso Paradiso che ha fatto tappa nel comune della Costa dei Trabocchi forse per girare alcune scene del loro prossimo video musicale.

The Giornalisti, un giorno a San Vito

La stessa band ha pubblicato su Instagram alcun foto con vista sulla marina di San Vito dall'albergo che l'ha ospitata per una notte. Qualcun altro ha poi fotografato Tommaso Paradiso a cavallo sulla spiaggia vicino al molo di San Vito. Infine in un'altra foto sempre il cantante è ripreso la sera su un trabocco di Fossacesia dove probabilmente è stato a cena con il resto del gruppo. TheGiornalisti sono stati per poco tempo a San Vito, ma di sicuro si sono fatti notare e hanno avuto la possibilità di scoprire una parte della Costa dei Trabocchi. E chissà quanto quest'angolo d'Abruzzo sarò valorizzato nel loro prossimo videoclip...