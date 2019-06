Vasto, scende dal furgone in marcia e tenta la fuga

VASTO. Ha lasciato il furgone in movimento, mentre lui si è buttato nella vegetazione per cercare di scappare e costringere così gli agenti ad occuparsi del mezzo che finiva in mezzo al traffico. Ma il piano non ha funzionato. L'uomo, A.G., 26 anni, della provincia di Foggia, è stato denunciato per ricettazione dalla polizia stradale. Nel furgone sono infatti poi stati trovati circa 300 capi d'abbigliamento che erano stati rubati nelle Marche in una sartoria di Filottrano (Ancona). Anche il furgone, un Fiat Ducato, è risultato rubato nella stessa località.

I controlli sono state eseguiti questa mattina. Alle 6 gli agenti della Stradale hanno intimato l'alt al furgone che ha invece proseguito la sua corsa fino al casello di Vasto sud. Qui il disperato tentativo del conducente di darsi alla fuga lasciando il mezzo in movimento mentre lui si gettava nella vegetazione. Gli agenti sono riusciti con abilità a fermare il Ducato e poi a ritrovare lo stesso il giovane pugliese. Sempre lungo l'autostrada e sempre la Stradale aveva attorno all'1 di notte fermato una Fiat Panda di colore scuro al casello di poccio Imperiale. In questo caso il conducente ha prima accelerato e poi ha fermato il mezzo riuscendo questa volta a dileguarsi.