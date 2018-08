Alan Friedman a Pescasseroli Legge 

PESCASSEROLI. Avrò mai una pensione? L’Europa ci aiuta o ci danneggia? Chi paga il salvataggio delle banche? Capire come funziona l’economia è fondamentale se vogliamo comprendere i meccanismi che regolano i rapporti tra noi e lo Stato e prendere le giuste decisioni per la nostra famiglia e per il nostro futuro. “Dieci cose da sapere sull’economia italiana” (Newton Compton Editori) di Alan Friedman è un libro scritto con un linguaggio comprensibile, lontano da quello degli addetti ai lavori, utile per coloro che non vogliono essere più strumentalizzati dagli imbonitori della politica. Numeri, cifre e statistiche reali per rispondere con la verità dei fatti a chi promette facili soluzioni, per controbattere ai politici che lanciano proclami e mentono su questioni importantissime: perché l’Italia non cresce più? Perché non crea più posti di lavoro? Perché gli italiani sono i più tassati d’Europa? Di quale politico italiano ci si può fidare di più? Quale futuro dobbiamo veramente aspettarci per il nostro Paese?

Alan Friedman, giornalista economico, conduttore televisivo e scrittore statunitense naturalizzato italiano, presenterà il suo saggio questa sera (ore 17.45, piazza Umberto I; in caso di maltempo, l'incontro si terrà al cinema Ettore Scola) a Pescasseroli Legge, rassegna di libri e incontri con gli autori diretta da Dacia Maraini, in corso fino a domenica 26 agosto nel paese nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Modera Domenico Ranieri, giornalista del Centro, legge, Ottavia Orticello, presenta Dacia Maraini.

