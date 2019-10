Borghi più belli, finale in tv: l'occasione di Castel del Monte

L'AQUILA. Castel del Monte rappresenta l’Abruzzo in occasione della finalissima del programma televisivo dedicato ai “Borghi più belli d’Italia”. La grande sfida è in programma questa sera, domenica 20 ottobre, alle 20,30, su Raitre, nel corso della trasmissione "Il borgo dei borghi" condotta da Camila Raznovich.

La settima edizione del programma ha visto in gara sessanta borghi italiani, tre per ogni regione, con le loro bellezze naturali, l’arte, la cultura e la gastronomia tipica del luogo. I borghi in gara vengono valutati, oltre che dal pubblico televisivo, da una giuria di esperti formata da Mario Tozzi, geologo e conduttore del programma di Raitre “Sapiens, un solo pianeta”, da Margherita Granbassi, ex schermitrice e conduttrice televisiva e dal presidente della giuria, Philippe Daverio. «Si può esprimere il proprio voto telefonando al numero che viene fornito durante la trasmissione», fa sapere il sindaco di Castel del Monte, Luciano Mucciante, «indicando il codice che verrà assegnato al nostro borgo». Grande attesa, dunque, per la sfida televisiva. (m.p.)