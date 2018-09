Carlotta Maggiorana è Miss Italia 2018

MILANO. Carlotta Maggiorana, in gara con il numero 12 e con il titolo di Miss Marche, 26 anni, di Cupra Marittima (Ascoli Piceno), è Miss Italia 2018. Nella volata finale a due, in diretta su La7, ha battuto Fiorenza D'Antonio, Miss Rocchetta Bellezza Campania in gara con il numero 29. Carlotta Maggiorana ha occhi e capelli castani, vive a Roma da molti anni. Diplomata all'accademia nazionale di Danza, è attrice; è stata valletta in Avanti un altro, Paperissima e nel mondiale superbike 2016. Ha recitato nel film Tree of life, con Brad Pitt e Sean Penn, in Un Fantastico via vai, di Leonardo Pieraccioni e nella fiction Onore e rispetto. «Dedico questa corona alla mia regione, le Marche, e al Centro Italia devastato dal terremoto»: Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana, nata a Montegiorgio, in provincia di Fermo, spera che il titolo vinto possa rappresentare «un simbolo di rinascita e riscatto della sua terra dopo tanto dolore». Oltre che alla sua regione, «ricca di risorse e di voglia di rinascere», Carlotta dedica il suo primo pensiero al papà Marcello, morto circa dieci anni fa («È grazie a lui che sono la donna di oggi»), a suo marito Emiliano, sposato un anno fa, e alla mamma Gabriela «che ha pianto tanto».