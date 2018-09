E' morto Goran Kuzminac, il cantautore che amava l'Abruzzo

PESCARA. E’ morto la notte scorsa, nella sua casa di Trento, Goran Kuzminac. Aveva 65 anni. il cantautore amico dell’Abruzzo (era residente a Cellino Attanasio, in provincia di Teramo) conobbe la notorietà nel 1978 con il singolo “L’aria è fresca”, motivo nel quale ebbe modo di mostrare una buona tecnica musicale, oltre che le sue doti artistiche: il brano vinse il festival di Castrocaro e ottenne il secondo posto (Gondola d’Argento) alla mostra internazionale di Musica leggera di Venezia. Di origine serba, era nato a Zemun, municipalità autonoma di Belgrado, nell'allora federazione jugoslava. La sua famiglia si trasferì in Italia, nel Trentino, quando Goran aveva 6 anni, e poi in Austria. Laureato in Medicina a Padova, le prime registrazioni discografiche tra Milano e Roma, grazie a una segnalazione di Francesco De Gregori a Micocci, storico discografico-talent scout, che lo mette sotto contratto. Di Kuzminac è vivo e commosso il ricordo di Germano D’Aurelio. “Stanotte ci ha lasciato Goran”, scrive ‘Nduccio, “amico di tante avventure sul palco e di mille risate. Pochi hanno apprezzato il suo talento fino in fondo, come tutta la sua Arte. Amico mio, sono straziato e non riesco a scriverti tutto il bene che ti ho voluto; in cielo avrai più applausi di tutti quelli che non ti hanno tributato finora. Sarai in un duetto formidabile nel cielo, perché pochi lo sanno ma “Dio suona la chitarra”! Mi hai regalato mille sorrisi e oggi un’infinita tristezza. Ti ho voluto bene e te ne vorrò. Sempre”. Sulla scia di quel primo successo, nel 1980, Kuzminac pubblicò il suo primo album, Ehi ci stai, da cui fu tratto il singolo (con testo di Gianfranco Baldazzi) con lo stesso nome, che si classificò secondo al Festivalbar di quell'anno; nel disco reincise anche Stasera l'aria è fresca con un nuovo arrangiamento. Nel frattempo, la Rca italiana, distributrice dei dischi con etichetta Una sors coniunxit, cominciò la produzione di Q Disc, 33 giri economici con quattro canzoni, di uno o più artisti. Kuzminac fu tra i primi ad apparire in tali produzioni, nel Q concert, realizzato con Ron e Ivan Graziani, contenente tre loro canzoni e l'inedito scritto insieme, Canzone senza inganni; al disco fece seguito una tournée dei tre artisti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA