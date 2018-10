Esce "Ti presento Sofia", il film girato in Abruzzo / VIDEO

PESCARA. "L'Abruzzo per me è un set ideale, c'è tutto: mare, montagna, campagna e la gente è davvero accogliente". Il regista Guido Chiesa raccoglie applausi alla prima del film "Ti presento Sofia" al cinema Massimo e che domani 31 ottobre esce in tutte le sale. "Ti presento Sofia" può rappresentare un esempio di quello che può fare la prossima Film commission che la Regione intende varare per promuovere l'immagine e la storia dell'Abruzzo attraverso il cinema.

Pescara, Salle, il trabocco al cinema con "Ti presento Sofia" Il film girato in Abruzzo debutta nelle sale cinematografiche

E' infatti stato girato dalla Colorado film interamente a Pescara _ salvo alcuni interni a Roma _ tra marzo e giugno dell'anno scorso. Accanto agli attori Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro, Caterina Guzzanti vi è un centinaio di comparse _ parte delle quali presenti l'altra sera al "debutto" _, un contributo alla realizzazione del film è arrivato dalla Fondazione Pescara Abruzzo e vi sono stati coinvolti i comuni di Fossacesia, Salle, Francavilla oltre che di Pescara.

Un film quasi "made in Abruzzo" che al di là della storia ripercorsa sulle tracce della commedia argentina “Se permetti non parlarmi di bambini”, del 2015, ha la peculiarità di mostrare l'Abruzzo: dal ponte del mare, al trabocco dove si mangia, da corso Manthoné al ponte di Salle dove si fa bungee jumping, dalla spiaggia al Caffé letterario.

"Pescara mi ricorda Seattle", afferma il regista accanto al produttore Alessandro Usai abbozzando un difficile parallelelismo con la città americana dove viene girata la serie tv di Grey's Anatomy. In effetti però, pensandoci bene, ci può stare. Perché in "Ti presento Sofia" la troupe non è stata troppo fortunata dal punto di vista del meteo. Marzo 2017 e a seguire fu un periodo nero per l'Abruzzo, piovve quasi sempre e quando non pioveva il cielo (anche nelle immagini) è sempre stato grigio. Il colore che domina a Seattle e a Grey's Anatomy. Ma che nel film non è comunque riuscito a schiacciare l'esuberanza di Pescara e dell'Abruzzo. "Dove", ricorda Usai, "tutto si può fare a pochi chilometri da Roma. Vuoi mettere?". (a.mo.)